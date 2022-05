AEP pede menos carga fiscal e medidas para atrair mão de obra

Associação Empresarial apresenta, esta terça-feira, um estudo com diagnóstico do setor e propostas para o futuro.

Combater a escassez de mão de obra qualificada, através de uma aposta na requalificação dos recursos humanos e de incentivos à natalidade que permitam inverter o saldo natural negativo do país e aumentar a população ativa, reindustrializar o país, desburocratizar o acesso a fundos comunitários e reduzir a carga fiscal sobre as empresas e o IRS em salários médios, altos e de trabalhadores jovens. Estas são algumas das propostas da Associação Empresarial de Portugal (AEP) para "desbloquear o potencial de crescimento" económico do país ao longo desta década.

As medidas sugeridas constam no estudo "Do Pré ao Pós-Pandemia - Os novos desafios", que será apresentado hoje no âmbito das comemorações dos 173 anos da associação. O documento, ao qual o JN teve acesso, traça o diagnóstico socioeconómico da última década, analisa o período pandémico e aponta um leque de propostas para a década.