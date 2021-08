Agências de viagens e nova TAP acordam trabalhar para aumentar vendas

JN/Agências Hoje às 19:58 Facebook

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reuniu-se esta quinta-feira com a nova liderança da TAP, tendo concordado em desenvolver "um trabalho técnico conducente a um aumento das vendas das agências" e da quota de mercado da transportadora.

Fonte oficial da associação disse à Lusa que é este o principal objetivo das duas entidades, tendo em conta que o processo dos reembolsos relativos ao acerto de contas entre as agências de viagens e a companhia aérea já está finalizado.

Numa nota, a APAVT adiantou que Pedro Costa Ferreira e Tiago Raiano, presidente da direção e da assembleia-geral da associação se reuniram "esta tarde com as novas CEO [presidente executiva] e CCO [responsável pela área comercial] da TAP Portugal, Christine Ourmières-Widener e Silvia Mosquera".

"Além de constituir o primeiro encontro entre a associação representativa das agências de viagens e a transportadora nacional desde que a nova Comissão Executiva desta tomou posse, a APAVT levou ao conhecimento da CEO e CCO da TAP um conjunto de assuntos relativos ao relacionamento entre a TAP e a seus melhores clientes nacionais, as agências de viagens", disse a APAVT.

Citado na mesma nota, Pedro Costa Ferreira indicou que "depois de uma era de afastamento, abriram-se portas novas para uma relação de confiança e trabalho conjunto", acrescentando que "o trabalho vai iniciar-se de imediato".

"Todos temos a responsabilidade de recuperar o tempo perdido", concluiu Pedro Costa Ferreira, satisfeito com "a recetividade que encontrou por parte das interlocutoras da companhia aérea nacional".

A associação recordou depois que em 2019, "os associados da APAVT, no seu conjunto, venderam perto de 500 milhões de euros de produtos TAP".

Em entrevista à Lusa, em março, o presidente da APAVT disse, sobre recentes divergências com a companhia aérea, que "a relação com a TAP estava a ser "mais fácil desde que foi substituído o anterior CEO [presidente executivo]", Antonoaldo Neves. "É verdade, era uma relação bloqueada. É uma relação que desbloqueou e eu não gostaria de personalizar o assunto - até porque a pessoa já cá não está -, mas o que interessa se calhar para a TAP e para os agentes de viagens é que a relação hoje é da maior confiança, em meu entender. É de maior lealdade e temos alguns processos críticos, nomeadamente o plano de reembolsos da TAP às agências de viagens, que são processos que desbloquearam, que estão a correr bem e que perspetivam que num breve espaço de tempo as agências de viagens estejam totalmente reembolsadas por parte da companhia aérea portuguesa e isso são boas notícias", considerou Pedro Costa Ferreira, na altura.