Airbnb com mecanismo para travar festas no Porto

Ferramenta para evitar reservas de alto risco e linha de apoio aos vizinhos são medidas que a plataforma Airbnb faz agora chegar à Invicta e a Lisboa.

Numa altura em que a retoma do turismo começa a dar os primeiros passos, a Airbnb decidiu "comprometer-se" com as cidades de Lisboa e do Porto e vai introduzir tecnologias para travar comportamentos menos corretos.

"O que estamos a anunciar é o nosso compromisso para trazer um número de ferramentas muito sofisticadas para Lisboa e Porto. A primeira, chamo-lhe a nossa ferramenta contra festas. E o que faz? Algumas coisas. Estamos comprometidos em retirar locais que foram identificados - ou apontados pelo Governo - como uma zona de especial preocupação. Fizemo-lo nos EUA, Canadá, Austrália, Reino Unido e isso retirou muitas centenas de imóveis listados para arrendamento", começa por explicar Chris Lehane, vice-presidente sénior de Política Global e Comunicações da Airbnb.

Na prática, a tecnologia de reservas de alto risco - já usada em outros mercados e que chega agora a Portugal - não vai apenas tentar combater festas, mas também outros distúrbios. Com base em dados já acumulados, a plataforma norte-americana de reservas de alojamento de curta duração consegue definir um conjunto de critérios que alerta para reservas de risco, bloqueando-as antes de serem finalizadas.

O compromisso da Airbnb em "promover um turismo saudável", nomeadamente nestas duas cidades, conta ainda com mais três medidas. Até ao final de 2021, a plataforma vai lançar a "linha de apoio à vizinhança", em português, o que permite uma via de comunicação direta para os vizinhos "comunicarem preocupações urgentes sobre alojamentos ou comportamentos de hóspedes na sua comunidade local", explicam.

A empresa quer também trabalhar com as autoridades para que o país tenha acesso ao "Portal da Cidade". Este portal funciona como uma espécie de balcão único que dá aos governos acesso a informações e ferramentas de dados que os pode ajudar a desenvolver e gerir políticas para os arrendamentos de curto prazo. Mais de 100 governos e organizações já têm acesso a este portal.

Por fim, a Airbnb quer trabalhar diretamente com as câmaras municipais de Lisboa e do Porto no sentido de captar mais nómadas digitais ou outras pessoas que pretendem estadias de longa duração que, para a plataforma, são de 20 dias ou mais.

Travar festas

A empresa de reservas de alojamento de curta duração quer travar comportamentos negativos ou distúrbios nos alojamentos que estão na sua página. Por isso, desenvolveu ferramentas e vai disponibilizá-las para Lisboa e Porto.

Apoio aos vizinhos

Uma outra solução que será disponibilizada para Portugal é uma linha de apoio aos vizinhos, através da qual estes podem reportar comportamentos negativos.

Nómadas digitais

A plataforma tem notado um crescente interesse por reservas mais alargadas - estadias longas, ou seja, de 20 dias ou mais. Vendo capacidade em Portugal, quer trabalhar com as autoridades de Lisboa e Porto para as potenciar.