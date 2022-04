Airbnb cresce 90% em Portugal

Isabel Moita Hoje às 16:39 Facebook

Portugal é o quarto país com maior percentagem de estadias de longa duração na Airbnb, atrás da Alemanha, Áustria e Espanha. Os distritos de Lisboa e do Porto são os que têm maior percentagem de reservas. Em 2021, houve um crescimento de 90% nas estadias de longa duração em comparação com 2019.

O site apresenta ainda uma lista de localidades portuguesas como sendo as melhores estadias de longo prazo para nómadas digitais, com base em fatores como acessibilidade económica, hospitalidade e popularidade.

Na lista das cidades mais hospitaleiras, a região do Algarve destaca-se com 5 estrelas e com quatro das 10 cidades mais hospitaleiras - Lagos, Portimão, Albufeira e Quarteira. As restantes cidades são o Porto, Coimbra, Ericeira, Cascais e Lisboa. No site, estas qualificações são consideradas com base na percentagem de avaliações de 5 estrelas. Até agora a classificação apresentada é de 2021 e são apenas para estadias de longa duração, que equivalem a 28 noites ou mais, segundo nota publicada no portal da Airbnb.

Os destinos mais económicos para Airbnb, considerando o preço médio por noite, com preços médios inferiores a 30 euros por noite, para estadias de longa duração, são a localidade de Amora, em Setúbal, São Mamede de Infesta, no Porto, Odivelas, em Lisboa e Castelo Branco, sendo a Covilhã um dos destinos mais acessíveis.

Na lista das cidades que estão melhor equipadas e são mais populares, Lisboa e Porto foram os distritos com mais reservas de longa duração, em 2021, seguindo-se Lagos, Funchal, Albufeira, Portimão, Quarteira, Coimbra, Cascais e Vila Nova de Gaia. "Os anfitriões em Portugal estão também conscientes da procura de casas que estão prontas para acolher estadias de longa duração, com quase 50% da oferta para reservar estadias de longa duração", segundo a mesma nota.