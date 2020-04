Ajudas do Estado aos bancos já vão em 20 mil milhões

Luís Reis Ribeiro Hoje às 07:41 Facebook

Custo acumulado é de 20,6 mil milhões. Dava para financiar a saúde pública durante dois anos.

Em 2019, os contribuintes em Portugal pagaram uma fatura de 1,5 mil milhões de euros relativa aos apoios concedidos à Banca, valor que, ainda por cima, repete o custo líquido suportado pelo Orçamento do Estado em 2018, indicam dados novos do Instituto Nacional de Estatística (INE). Desde 2008, já lá vão 20,6 mil milhões, o que daria para financiar a Saúde durante dois anos.

Portanto, nestes dois anos que foram marcados por um enorme brilharete do ponto de vista orçamental (défice mínimo de 0,4% do PIB em 2018 e excedente histórico de 0,2% do PIB em 2019), os contribuintes ainda arcaram com mais de 3 mil milhões de euros em ajudas à Banca.