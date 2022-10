JN/Agências Hoje às 20:01 Facebook

O Governo e os parceiros sociais chegaram a um acordo de médio prazo sobre rendimentos, salários e competitividade, que será apresentado no domingo pelo primeiro-ministro, disse à Lusa fonte do executivo.

O acordo alcançado este sábado será apresentado por António Costa no domingo, às 15 horas, no Palácio Foz, em Lisboa, disse ainda a fonte do gabinete do primeiro-ministro, sem precisar pormenores sobre o documento.