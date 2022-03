Alexandre Fonseca vai ser co-CEO da Altice Europe. Ana Figueiredo lidera subsidiária portuguesa

JN/Agências Hoje às 13:21 Facebook

Ana Figueiredo vai ser a nova presidente executiva da Altice Portugal em 02 de abril, substituindo Alexandre Fonseca, que passa a ter funções executivas internacionais no grupo, acumulando com o cargo de 'chairman' na subsidiária portuguesa.

Em comunicado, a Altice Portugal diz que vai anunciar "um conjunto de alterações na sua estrutura de gestão portuguesa e na estrutura de gestão internacional do grupo, as quais são muito relevantes na prossecução do caminho da liderança, consolidação de mercados e expansão das suas operações nos diferentes pontos geográficos do globo e em particular em Portugal".

Depois de uma reunião interna com todos os diretores da Altice Portugal e consequente comunicação a todos os mais de 18.000 colaboradores internos e externos, o atual presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, anuncia a saída da liderança executiva da subsidiária portuguesa "para ocupar um novo cargo na estrutura do grupo, onde coordenará as operações de diferentes países, assumindo as funções de Co-CEO [co-presidente executivo] e responsável pelas operações do grupo", nomeadamente na Altice Europe.

A nova estrutura de gestão conta, além de Alexandre Fonseca, com Malo Corbin como Co-CEO responsável pelas finanças e M&A [fusões e aquisições] e David Drahi como Co-CEO e responsável pelo desenvolvimento e tecnologia.

A nova CEO da subsidiária portuguesa é um "reconhecido quadro superior da Altice Portugal e que, até ao momento, exercia as funções de CEO na Altice Dominicana (operações da Altice na República Dominicana)".

Licenciada em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e com um MBA pela Universidade Católica e Nova Business School (Lisbon MBA), Ana Figueiredo é quadro do grupo Altice e da ex-Portugal Telecom há mais de 18 anos.

"Importa também referir que esta aposta por parte dos fundadores do grupo Altice, Patrick Drahi e Armando Pereira, pretende dar continuidade à dinâmica, prestígio e liderança já consolidadas na operação portuguesa, bem como robustecer esta mesma estratégia nas restantes geografias mundiais onde o grupo opera", lê-se na nota da Altice Portugal.

"A aposta dos seus acionistas em Portugal é também reiterada através da nomeação de Alexandre Fonseca como presidente do Conselho de Administração ('chairman') da Altice Portugal", adianta o grupo.