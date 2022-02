Alfa Romeo: novo Tonale aposta na eletrificação e no dinamismo

Reis Pinto Hoje às 15:45 Facebook

A Alfa Romeo apresentou o Tonale, um novo SUV compacto, disponível em versões Diesel, Hybrid e Plug-in Hybrid Q4, e potências de 130, 160 e 275 cavalos. Pode ser encomendado a partir de abril.

Trata-se de um modelo muito esperado na gama da Alfa Romeo, que se insere no segmento C, e que tem o ADN da marca (não é por acaso que tem uma versão denominada Sprint), tendo, por exemplo, a distribuição ideal de peso de 50:50, e uma versão Plug-in Hybrid Q4 de 275 cavalos e tração integral, capaz de uma aceleração de 0-100 km/h em apenas 6,2 segundos e de uma autonomia em modo puramente elétrico de até 80 quilómetros no ciclo urbano (mais de 60 quilómetros no ciclo combinado).

Sem grande surpresas nas linhas, é no conteúdo tecnológicos que deveremos procurar as grandes novidades, como, por exemplo, ser o primeiro automóvel no mercado equipado com um certificado digital NFT (non-fungible token). Baseado na tecnologia blockchain e exclusivamente conectado, o NFT do Tonale certifica o automóvel no momento da compra, evoluindo depois para representar a sua utilização durante o ciclo de vida do automóvel, com grandes benefícios em termos de proteção do valor residual.

É um registo "confidencial e não modificável das principais fases do ciclo de vida de um veículo individual", refere a marca. Com o consentimento do cliente, o NFT registará os dados do veículo, gerando um certificado que pode ser utilizado como garantia de que o veículo foi devidamente mantido, com um impacto positivo no seu valor residual. No mercado de automóveis usados, a certificação NFT representa uma fonte adicional de credibilidade com a qual os proprietários ou concessionários podem contar.

Design

O Tonale destinado a um cliente "jovem, cosmopolita e dinâmico", com um design que encorpa "novos princípios estilísticos destinados a permanecer como pontos de referência no desenvolvimento da gama Alfa Romeo: jantes de cinco orifícios(de 17,18, 19 e 20 polegadas), o painel de instrumentos do tipo "telescópico", o volante desportivo de três raios e os faróis em forma de curva sinusoidal".

De dimensões compactas - um comprimento de 4,53 metros, uma largura de 1,84 m e uma altura de 1,6 metros - tem elementos estilísticos que entraram para a história da marca, tais como a "GT Line", que se prolonga desde a retaguarda até aos faróis dianteiros, recordando as formas do Giulia GT e alternando com os volumes plenos e elegantes, reminiscências de modelos icónicos como o 8C Competizione. A frente apresenta o "Trilobo" e o distinto escudo Alfa Romeo, o "Scudetto", que atua como um foco central.

Os faróis dianteiros, com uma nova matriz adaptativa Full-LED, "evocam o aspeto orgulhoso do SZ Zagato e do concept Proteo" e foram desenvolvidos em conjunto com a Marelli.

Os três módulos formam uma linha dianteira única para o automóvel e englobam as luzes diurnas, indicadores dinâmicos de mudança de direção e a funcionalidade "Welcome and Goodbye" (ativada sempre que o condutor liga ou desliga o automóvel), que incorpora as tecnologias "Adaptive Driving Beam", que ajusta constantemente os médios de acordo com a velocidade e condições específicas de condução, a "Glare-Free High Beam Segmented Technology", que deteta automaticamente o tráfego à frente e/ou a circular na direção oposta para evitar o encandeamento de outros condutores. Por último, um terceiro módulo é ativado automaticamente durante as curvas para assegurar as melhores condições de iluminação lateral.

Receber encomendas no carro

As principais novidades do Tonale incluem o assistente de voz integrado da Amazon Alexa, que, através do serviço "Secure Delivery, permite escolher o Tonale como ponto de entrega de encomendas, destrancando as portas e deixando o estafeta colocá-las dentro do automóvel, tudo em total segurança.

O proprietário pode receber atualizações constantes sobre o estado do veículo a partir de casa, consultar o nível de carga e/ou de combustível, procurar pontos de interesse, verificar a última localização do seu automóvel, enviar comandos de bloqueio e desbloqueio à distância e muito mais.

O assistente "Alexa" também pode ser utilizado para pedir para adicionar produtos à sua lista de compras, para procurar um restaurante próximo ou para ajustar as luzes ou o aquecimento ligado ao seu sistema de domótica, tudo isto enquanto o condutor se mantém concentrado na estrada.

O sistema de informação e entretenimento tem um ecrã digital de 12,3", uma unidade tátil de 10,25" e uma interface multitarefa fluida.

Sistemas de segurança

O Tonale dispõe de condução autónoma de nível 2, com novos Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) e inclui o Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), o Lane Centering (LC) e o Traffic Jam Assist, capazes de ajustar automaticamente a velocidade e a trajetória, mantendo o automóvel no meio da faixa e a uma distância segura para o veículo da frente.

Disponíveis, igualmente, a travagem autónoma de emergência que, para além de alertar o condutor de um perigo potencial, aciona os travões para evitar ou atenuar qualquer colisão com um peão ou ciclista, a denominada "Drowsy Driver Detection", que alerta o condutor quando este der sinais de sonolência, passando pelo detetor e sinalizador de ângulos mortos, a "Rear Cross Path Detection", que alerta para a presença de veículos que se aproximam pelos lados ao fazer marcha-atrás e ainda a câmara de alta resolução com visão de 360° com grelha dinâmica.

Eletrificação

Em termos de motorização, este Tonale destaca-se pela aposta na eletrificação, embora mantendo na gama uma versão a Diesel, que recorre a um novo motor de 1,6 litros e 130 cv, com 320 Nm de binário, acoplado à transmissão automática de dupla embraiagem TCT da Alfa Romeo de 6 velocidades e com tração às rodas dianteiras.

Mas o destaque vai para o hibrido e o híbrido plug-in, sendo que estreia o motor Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) de 160 cv, que recorre a um turbocompressor de geometria variável, bem como a uma transmissão de dupla embraiagem TCT de 7 velocidades da Alfa Romeo.

O motor elétrico "P2" de 48 volts com 15 kW de potência e 55 Nm de binário, consegue propulsionar as rodas mesmo quando o motor a gasolina de 1,5 litros é desligado. A marca afirma que optou por esta solução técnica para "proporcionar uma autêntica experiência eletrificada".

A transmissão permite o arranque a propulsão em modo elétrico a baixa velocidade, durante as manobras de estacionamento e a velocidade de cruzeiro. No lançamento, a versão Hybrid de 130 cv também estará disponível, com a transmissão TCT de 7 velocidades da Alfa Romeo e o motor elétrico "P2" de 48 volts.

O melhor desempenho é garantido pela versão Plug-in Hybrid Q4 de 275 cavalos, que acelera de 0-100 km/h em apenas 6,2 segundos e tem uma autonomia em modo puramente elétrico de até 80 quilómetros no ciclo urbano (mais de 60 no ciclo combinado).

Garantias alargadas

A garantia geral para os principais componentes do carro foi alargada para cinco anos, atingindo oito anos ou 150 mil quilómetros para as baterias nas versões híbridas do Tonale. A marca lançou, igualmente, o Alfa Romeo Certified, dedicado aos clientes do mercado de automóveis usados.

Oferece uma obertura de garantia equivalente à de um automóvel novo, "Satisfação ou o seu dinheiro de volta", no prazo de 10 dias ou mil quilómteros Sem custos de manutenção, durante 15 quilómetros ou um ano e assistência em viagem 24 horas por dia, todos os dias, na Europa e durante o período de garantia, entre outras caraterísticas.

Condução

O Tonale tem uma direção bastante direta e está equipado com o Integrated Brake System (sistema eletromecânico combinando controlo de estabilidade com os convencionais travões assistidos por servofreio), que permite reduzir a distância de travagem, dispondo de pinças de travão fixas da Brembo, com quatro êmbolos, e discos ventilados à frente e discos sólidos atrás.

O novo SUV italiano tem uma geometria de suspensão do tipo MacPherson, totalmente independente, com amortecedores FSD (Frequency Selective Damping).

E, além da Q4, de tração integral, as restante versões de tração dianteira estão equipadas de série com o diferencial autoblocante eletrónico Alfa Romeo. As especificações são complementadas pela suspensão ativa "Dual Stage Valve" com amortecimento controlado eletronicamente.