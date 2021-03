Alfredo Casimiro: Vendedor desde pequenino

Diogo Ferreira Nunes (JN/DV) Hoje às 08:32 Facebook

"Tu não tens jeito para nada". O que parecia a sentença de um precetor transformou-se numa força para Alfredo Casimiro.

Nascido em 1966, começou a vender logo aos cinco anos, em Odivelas, mas nunca esqueceu as origens humildes dos pais, de Cabanas de Torres, Alenquer. A Urbanos nasceu em 1990 e, com ela, o empresário acumulou riqueza. Entrou na Groundforce em 2012, mas os últimos anos revelaram-se problemáticos para os negócios.

"É uma pessoa que não vai para as coisas a brincar. É sério e não se tornou irresponsável de um dia para o outro", conta, ao JN/Dinheiro Vivo, o ex-presidente da Junta de Freguesia de Cabanas de Torres. João Ganchas é um dos poucos que aceita falar sobre o empresário que sempre se habituou a passar por esta aldeia dos moinhos.

Alfredo Casimiro nasceu e cresceu em Odivelas. O primeiro negócio foi aos cinco anos. "Cultivámos feijão verde, tomate, cebola, alho. Quando tínhamos excesso de legumes, vendíamos as sobras. Achavam-me graça e eu tinha habilidade para falar com as pessoas", contou ao jornal Público em 2010.

Aos 11 anos, arranjava um novo negócio. Depois de ler, vendia livros na paragem do autocarro 36, em Odivelas, contou, em 2012, à RTP.

Cabanas de Torres continuava a ser ponto de passagem para Alfredo Casimiro. Também é lá que encontramos Celeste, que se recorda de vários gestos. "Foi ele quem pagou as despesas para que a casa mortuária ficasse completa. Também foi o António Alfredo Casimiro - assim é conhecido na aldeia - que ajudou várias pessoas que passavam dificuldades", revela.

Outubro de 1980 foi a data da entrada na Casa Pia, como aluno externo, para os cursos técnico-profissionais. À beira dos 18 anos, começou a trabalhar para a Control Data, em Palmela. O salário era mais do triplo do que o pai ganhava como motorista na Carris.

O final da década de 1980 seria transformador, com o serviço militar obrigatório. "Quando saí da tropa trazia um know how precioso: sabia como é que funciona uma frota de camiões". A Urbanos, empresa de logística, nasceria em 1990, apenas com capital próprio e a ajuda do pai e do tio. O empresário tornou-se milionário durante as duas décadas seguintes. No início de 2012, ficou com a maioria da Groundforce (50,1%). Depois da troika sair de Portugal, começaram os problemas: a Urbanos esteve em processo especial de revitalização, em 2016.

Alfredo Casimiro praticamente deixou de aparecer em público. Parte da família continua a morar em Cabanas de Torres e é lá, na Quinta do Avô Luís, que se podem encontrar os bustos de alguns dos familiares que moldaram o empresário.