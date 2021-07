Algarve ainda quer recuperar turistas alemães neste mês

Ana Laranjeiro (JN/DV) Hoje às 08:11 Facebook

Nesta semana, o Reino Unido poderá deliberar sobre o fim das restrições nas viagens para vacinados.

A Alemanha retirou Portugal da lista vermelha de destinos afetados pela crise sanitária e o Algarve alimenta a esperança de ser possível reverter a situação ainda neste mês, tendo em conta que o mercado alemão é o segundo mais importante para a região, do ponto de vista do turismo.

"Portugal deixa de ser considerado como uma área de incidência de variante de vírus, mas passa a ser considerado uma zona de alta incidência. Portanto, aplicam-se regras que são de alguma forma restritivas, mas que podem ser aliviadas pelo certificado digital. Na prática, passam a ser possíveis viagens não essenciais, o que não era possível com a classificação anterior, embora seja obrigatória a quarentena de 10 dias, algo que pode ser aliviado para cinco dias. Mas, e aqui sim, as boas notícias: os vacinados - com a vacinação completa e 14 dias após o facto - ou os recuperados ficam isentos de quarentena [no regresso a casa]", diz ao JN/Dinheiro Vivo, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

O responsável alerta que, ainda assim, as viagens "continuam a ser desaconselhadas e que foram canceladas as operações de ligação à Alemanha, quer por companhias aéreas quer por operadores" para este mês de julho.

"Vamos ver se é possível reverter esta realidade. Tínhamos 311 voos da Alemanha previstos para julho, correspondentes a mais de 56 mil lugares em avião. Muitas operações foram canceladas e vamos ver qual o efeito que é possível reverter para podermos ter procura e [teremos de avaliar] o impacto negativo da imagem de Portugal" ao ter sido incluído na lista vermelha na semana passada.

Novidades de Inglaterra

O Governo inglês já anunciou que espera levantar as restrições no próximo dia 19. A decisão final será tomada na próxima semana. Para já, o primeiro-ministro, Boris Johnson, prometeu novidades para os próximos dias. "Vamos trabalhar com o setor das viagens para remover a necessidade para as pessoas completamente vacinadas, ao chegarem de destinos da lista amarela, terem de se isolar, e o ministro dos Transportes dará mais indicações mais para o final da semana", acrescentou.

Aviação

EasyJet quer "suspensão" da taxa de carbono

Entrou em vigor há seis dias a taxa de carbono, de 2€, para passageiros de voos internacionais e de navios cruzeiro. A EasyJet, em comunicado, pede a "suspensão da implementação da taxa". Alega que "o imposto deve ser avaliado antes da sua implementação, pois não é clara a forma de como o Governo pretende usar as receitas do mesmo para combater as mudanças climáticas".