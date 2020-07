Algarve lança vídeo promocional para chamar turistas portugueses

Sandra Freitas Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A Região de Turismo do Algarve lançou um vídeo promocional nas redes sociais para chamar os portugueses para esta zona do país, depois do Reino Unido, um dos principais mercados, ter excluído Portugal do corredor aéreo que isenta os cidadãos de quarentena no regresso de viagens.

"O Algarve fica-te bem" é o mote para a campanha que pode ser vista no site oficial da Região de Turismo do Algarve ou através das páginas "Visit Algarve" no Facebook e Instagram.

"Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso", pode ler-se na descrição de um vídeo, com cerca de dois minutos, onde se mostram as praias, espaços naturais e outras atrações da região.

O vídeo foi lançado ontem e já conta com milhares de visualizações e centenas de partilhas.