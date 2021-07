Alitalia dá origem à Ita, que começa a voar em outubro

JN/Agências Hoje às 17:17 Facebook

A Itália concluiu "positivamente" as negociações com a Comissão Europeia para relançar a Alitalia, em dificuldades financeiras, com a nova designação de Ita, que começará a operar a partir de 15 de outubro, anunciou o Governo italiano.

A nova companhia aérea estará "totalmente operacional" a partir de 15 de outubro, quando são esperados os primeiros voos, segundo um comunicado do Ministério da Economia e Finanças.

"Com a Ita nasce uma nova e importante companhia aérea italiana, com perspetivas de desenvolvimento significativas e que será capaz de competir no mercado nacional e internacional", afirmou em comunicado o ministro das Infraestruturas, Enrico Giovannini.

O Governo italiano, liderado por Mario Draghi, estava há meses em negociações com Bruxelas para criar a nova companhia aérea, Ita, a partir da Alitalia, que vivia uma precária situação patrimonial e que esteve perto do colapso várias vezes nos últimos anos.

As negociações foram concluídas "positivamente" e levaram a "encontrar uma solução que permite contribuir eficazmente para impulsionar o setor aéreo nacional", segundo Enrico Giovannnini.

Os funcionários da Alitalia que "podem ser contratados pela nova empresa são 2800 em 2021 e 5750 em 2022", disse, por sua vez, o ministro do Desenvolvimento Económico, Giancarlo Giorgetti, numa nota.

A nova companhia vai apostar na inovação e na digitalização, em linha com os princípios expostos no Plano de Recuperação aprovado por Roma, na sequência da crise pandémica.

A Alitalia, que estava em processo de falência desde maio de 2017, não conseguiu atrair o interesse de qualquer sócio para comprar a totalidade do seu negócio.

O governo italiano disse no ano passado que queria criar uma empresa nova, chamada Ita Spa, que receberia uma injeção inicial de três mil milhões de euros e assumiria os ativos sãos da Alitalia.

Desde 2017, o governo italiano entregou à Alitalia dois empréstimos no valor total de 1.300 milhões de euros para garantir a sua operacionalidade, mas o dinheiro não foi devolvido e a Comissão Europeia está a averiguar se foram ajudas públicas, sem haver ainda uma decisão.

Além disso, desde o ano passado a companhia recebeu cerca de 300 milhões de euros em ajudas para empresas afetadas pela pandemia, com "luz verde" de Bruxelas.

A Comissão Europeia disse em comunicado ter "registado o anúncio feito hoje por Itália sobre o lançamento da Ita", sem falar em acordo, mas explicando que vai continuar "em estreito contacto com as autoridades italianas" para garantir que a nova empresa será criada em conformidade com as regras vigentes em matéria de ajudas do Estado.