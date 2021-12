Alívio na tarifa para veículos elétricos

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 16:30 Facebook

O Fundo Ambiental vai aliviar a subida do preço dos carregamentos para os condutores de veículos elétricos e híbridos plug-in. A partir de amanhã, será aplicado um desconto de 26,14 cêntimos por carregamento, neutralizando a subida da tarifa determinada pela Entidade Reguladora para o Setor Elétrico (ERSE), segundo informação divulgada ontem pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Há menos de duas semanas, a ERSE decidiu aumentar em 79% as tarifas da entidade gestora (Mobi.E) aplicadas aos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica (CEME) e aos operadores de pontos de carregamento (OPC).

Depois do início do pagamento da contribuição pelos utilizadores, em 1 de maio deste ano, a ERSE entendeu que era necessário aumentar essas tarifas de 16,57 para 29,64 cêntimos, para evitar a criação de um défice tarifário.

Agora, com o apoio do Fundo Ambiental, "os utilizadores de veículos elétricos pagarão no próximo ano exatamente o mesmo que pagaram neste". O desconto irá "figurar nas faturas dos utilizadores de veículos elétricos".