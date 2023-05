Alterações à lei laboral que entram hoje em vigor

Salomé Pinto, Dinheiro Vivo Hoje às 08:56 Facebook

Foram 156 as mudanças à lei laboral aprovadas pelo Parlamento após uma maratona de votações entre 29 de novembro de 2022 e 3 de fevereiro deste ano, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno.

Deixamos aqui alguns exemplos do que entra hoje em vigor.

BAIXAS MÉDICAS

Vai ser possível pedir baixa médica até três dias consecutivos pelo SNS24, até duas vezes por ano, sem direito a subsídio de doença, que só é pago a partir do quarto dia de baixa. A entidade patronal vai poder comprovar a autodeclaração de doença do trabalhador.

Trabalho informal

Empresas e particulares que não declarem à Segurança Social os seus empregados, incluindo os do serviço doméstico, no prazo de seis meses, arriscam-se a uma pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias, que pode chegar a 180 mil euros.

Despedimentos

A indemnização por despedimento vai aumentar de 12 para 14 dias por cada ano de antiguidade. No caso dos precários, com contratos a termo certo ou incerto, a rescisão por iniciativa do empregador vai custar mais seis dias, ao subir de 18 para 24 dias por cada ano trabalhado. Passa a ser proibida a renúncia de créditos relativos a salários, subsídios ou horas extra quando um trabalhador cessa o seu contrato.

Contratos a prazo

Os contratos de trabalho temporário, a termo certo, só vão poder ser renovados quatro vezes e não seis, e as empresas passam a estar proibidas de recorrer ao outsourcing, para externalizar serviços, durante um ano após um despedimento. A violação desta regra dá multa até 61 200 euros.

Plataformas

A alteração ao Código do Trabalho prevê a presunção de vínculo laboral com a plataforma digital (caso dos TVDE), em primeira instância, se forem verificados pelo menos dois de seis indicadores - como a fixação da retribuição pela plataforma ou quando os equipamentos pertençam à multinacional - que demonstrem que estes colaboradores, a recibos verdes, trabalham de forma dependente.

Trabalho suplementar

O valor do pagamento do trabalho suplementar, que acresce ao salário, vai duplicar a partir das 100 horas anuais: o trabalhador irá receber mais 50% da remuneração diária na primeira hora ou fração de dia útil; 75% em fração ou hora seguinte e 100% por cada hora ou fração em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado. Não aplicável à Função Pública.

Período experimental

O período experimental para jovens à procura do primeiro emprego e para desempregados de longa duração, atualmente de 180 dias, deverá ser reduzido ou até mesmo excluído, caso a duração do anterior contrato de trabalho a termo, celebrado com um empregador diferente, tenha sido igual ou superior a 90 dias. Nos casos de períodos experimentais iguais ou superiores a 120 dias, o empregador é obrigado a comunicar ao trabalhador a denúncia de contrato com um aviso prévio de 30 dias.

teletrabalho

Foi alargado o direito ao teletrabalho aos pais com filhos com deficiência ou com doença crónica, independentemente da idade.

PARENTALIDADE

Na licença parental mais longa, de 180 dias, o pai pode ficar dois meses a cuidar do filho e terá direito a um subsídio de 90% do salário (agora é só um mês e 83% do vencimento). A medida ainda vai a Conselho de Ministros, mas terá efeitos a 1 de maio.

ÓBITOS

Foi aumentada a licença por morte de cinco para 20 dias no caso de falecimento de cônjuge ou filho, mantendo-se os cinco dias para noras e genros. Os pais vão poder ainda faltar três dias por luto gestacional.

