Aluguer de automóveis: "Já estamos com excesso de reservas para a Páscoa"

Madeirenses abriram empresa no Porto e confirmam dificuldade em comprar carros.

Em plena ressaca da mais mortal vaga de covid-19 e com o país em quarentena, três empresárias da Madeira arriscaram e abriram uma empresa de aluguer de automóveis no centro do Porto. Agora, estão a colher os frutos da aposta e a situação só não é melhor porque não há mais carros.

O estilo fluorescente da fachada do 838 da Rua de Santa Catarina, no Porto, contrasta com o tom cinzento de algumas lojas ali localizadas. Dentro da esverdeada Flash Rent, duas simpáticas empresárias contam ao JN como decidiram arriscar num negócio que já conheciam e está a correr bem. "Somos malucas por abrir uma rent-a-car em plena pandemia", admite Raquel Castro. Ao lado, Michelle Mendes completa: "A vida é feita de riscos".