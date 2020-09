Alvarinho foi o que mais cresceu de todos os vinhos verdes

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:27 Facebook

Anselmo Mendes, enólogo, produtor de vinho e presidente da Associação de Produtores de Alvarinho (APA), terminou ontem a vindima em Moreira, Monção, com mais 10% (e melhor) de uva do que em 2019.

Tudo indica que o cenário seja idêntico para a maioria dos produtores da sub-região de Monção e Melgaço, que por estes dias vive a azáfama das colheitas.

O presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), Manuel Pinheiro, que ontem visitou algumas propriedades, estima que a produção supere a de 2019 "em cerca de 15%". "Esta sub-região é a que mais cresce este ano em termos de produção.", disse, referindo que a Região Demarcada dos Vinhos Verdes, "vai ficar um pouco acima do ano passado mas não tanto como Monção e Melgaço". Com as vindimas a decorrer até outubro, avança um possível acréscimo geral de "cerca de 9%".