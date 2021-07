Amorim e Nabeiro entre fundadores do movimento Marcas por Portugal

JN/Dinheiro Vivo Hoje às 21:30 Facebook

Movimento da sociedade civil com mais de mil signatários quer multiplicar o valor de produtos e serviços exportados e atrair cidadãos de todo o Mundo para Portugal.

Aumentar o valor das exportações, promover a neutralidade carbónica e atrair cidadãos de todo o mundo para Portugal. Estes são os três objetivos do movimento Marcas por Portugal, apresentado esta segunda-feira no Porto e que conta com os empresários António Rios Amorim (Corticeira Amorim) e Rita Nabeiro (Grupo Nabeiro) entre os primeiros mil signatários.

O movimento assume o "compromisso para uma década, uma marca de mudança para valorizar Portugal".

"Acreditamos que precisamos de mudar, de aumentar o valor percebido da Marca Portugal, com o objetivo de criar mais riqueza, que possa ser justamente distribuída ao longo de toda a geografia e cadeia produtiva. Só assim seremos capazes de crescer em harmonia, igualdade de género, inclusão e diversidade, contribuindo para a erradicação da pobreza em Portugal", assim refere o manifesto de apresentação.

Entre os signatários também se encontram o presidente da Renova, Paulo Pereira da Silva; a líder da COTEC, Isabel Furtado; e ainda a apresentadora Catarina Furtado.

O movimento considera ainda que "Portugal tem tudo para vir a ser umas das 10 marcas-país melhores do mundo" se conseguir "valorizar as pessoas, os produtos, os serviços e o país".

O nascimento do Marcas por Portugal surge duas semanas depois da apresentação da Associação Business Roundtable Portugal, que junta os líderes de 42 das maiores empresas portuguesas. António Rios Amorim é um dos vice-presidentes da associação.