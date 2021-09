Ana Rito: "Ser saudável não custa mais dinheiro"

F.A.F Hoje às 11:12 Facebook

Ana Rito, presidente do Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde (CEIDSS) e Investigadora do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), será a responsável pela coordenação do estudo científico de medição de impacto da Escola Missão Continente. Ao longo de quatro anos, alunos do 1.º ciclo serão acompanhados para avaliar se a sensibilização para um estilo de vida saudável é, ou não eficaz, nomeadamente na redução de crianças com excesso de peso ou obesidade infantil.

De que forma é que o projeto vai funcionar?

O objetivo é melhorar não só os hábitos alimentares, mas todo o estilo de vida das crianças e das suas famílias. Planeamos fazer um programa lúdico e educativo que esteja alinhado com as orientações do Ministério da Educação e dos planos de saúde, acompanhando estas crianças e corrigindo alguns hábitos. Queremos promover uma alimentação mais saudável, mas também consciente e sustentável. A CEIDSS está presente neste programa de forma muito isenta, não haverá qualquer influência comercial e isso é muito importante.

Como é que será feito esse acompanhamento?

Vamos avaliar o impacto da intervenção da Escola Missão Continente nestes quatro anos, de 2021 a 2025, desde o primeiro ao quarto ano de escolaridade. Teremos uma amostra representativa das escolas inscritas, vamos ter todos os 20 distritos representados, incluindo Madeira e Açores. A ideia é medirmos os indicadores de saúde relacionados com os estilos de vida das crianças, como a alimentação, a atividade física e o estado nutricional infantil para percebermos se, de facto, temos uma população infantil com excesso de peso e obesidade. É uma metodologia de estudo que vai ser aplicada por profissionais de nutrição através de presença em sala de aula e de inquéritos, com muitos materiais e ferramentas utilizados para a avaliação. O projeto, apesar de acompanhar um número específico de escolas, não se vai limitar a estas crianças. Queremos que todos possam ter esta oportunidade e acesso a todos os jogos e ferramentas que vamos criar.

As eventuais consequências da pandemia serão tidas em conta?

Sim, vamos tentar perceber as características socioeconómicas destas famílias e que impacto é que isso tem na alimentação. Em particular, queremos perceber qual foi o resultado da covid-19 nestas famílias e se houve algumas mudanças de estilos de vida para que, eventualmente, possamos corrigir.

É possível ter uma alimentação equilibrada sem gastar mais?

O mais importante é termos consciência de que, muitas vezes, não sabemos fazer escolhas alimentares corretas. O preço não é tanto a questão principal. As famílias não têm ainda a perceção daquilo que devem fazer. Há uma variedade enorme de produtos, que provoca uma aflição enorme ao chegar ao supermercado e ter de fazer a melhor escolha. Ser saudável não custa dinheiro, essa é uma perceção errada. Pode é, muitas vezes, levar mais tempo porque tem de haver mais dedicação. A opção por alimentos melhores não é necessariamente mais cara, porque podem, por exemplo, ser utilizados em várias refeições. O reforço da literacia em saúde é muito importante, a começar pelos miúdos. Só assim será possível fazermos melhores escolhas e perceber que determinado alimento não nos traz saúde e que outro pode ser mais caro, mas vai dar para várias refeições e é mais nutricional.