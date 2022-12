Anabela Freitas : "Necessitamos de um mercado de trabalho capaz de reter os cidadãos"

Duarte Pernes Hoje às 16:15 Facebook

A presidente do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo defende o critério da coesão territorial na aplicação dos fundos europeus.

Anabela Freitas, presidente do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo, não tem dúvidas quanto ao papel da região na captação nacional do investimento da diáspora e de outras origens.

O que distingue o Médio Tejo em termos de captação de investimento?



O Médio Tejo situa-se no centro do país, numa localização que poderá ser estratégica para o desenvolvimento do seu modelo competitivo, nomeadamente no que se refere aos setores da logística e da indústria transformadora, valorizando afirmativamente o papel da Porta Norte nos corredores nacionais e europeus de circulação logística rodoferroviária. Por outro lado, os mecanismos de programação do Fundo de Transição Justa, que incidem também na região do Médio Tejo trazem desafios vários a este território, com uma economia vulnerável, agravada por fatores demográficos adversos.

Há metas em termos de investimento na diáspora a médio prazo nesta região?

É imperativo que a região aproveite o novo período de programação comunitária com o objetivo de renovar o seu modelo competitivo. Uma das nossas metas para o próximo período de programação comunitária passa pela promoção de um ecossistema de atração de empresas e captação de investimento na lógica da diversificação e de setores estratégicos. Além disto, é necessária a implementação de um plano de ação que estreite relações entre o Médio Tejo e a sua diáspora de influência, que se promova a atratividade e a fixação de empresas por parte de investidores da diáspora e que as mesmas potenciem a renovação do nosso modelo competitivo regional.

Sente que os emigrantes portugueses assumem, por norma, uma boa recetividade a investir em Portugal?

Creio que o sonho de qualquer emigrante é regressar ao seu país. Mas, obviamente, só regressa se Portugal lhe oferecer as mesmas ou melhores condições de que dispõe lá fora. Para isso, é preciso haver uma a concertação estratégica e coordenação de atores a nível regional e a nível nacional que dinamize o investimento em Portugal por parte dos emigrantes, mas também por parte de investidores de outras nacionalidades. Se o nosso país continuar a desenvolver uma estratégia assente na aposta na inovação, creio que não apenas os emigrantes irão investir, mas também empresários de outras nacionalidades.

Continua a existir muito a ideia de que o país está centrado no litoral, com um peso excessivo das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Considera que a distribuição de riqueza é ainda muito desigual em Portugal?

Os dados estatísticos e o nosso dia a dia comprovam, infelizmente, o esvaziamento dos nossos territórios, pelo que aqui a forma de alocação dos fundos comunitários é essencial para que se promova a coesão territorial. Um bom exemplo é o regime de incentivos, que tem tido um peso cada vez maior na dotação global do quadro de programação comunitária e onde, mesmo na Região Centro, o território com maior capacidade de captação de incentivos está também na parte litoral, que se destaca em termos de peso do investimento em I&D e pela maior intensidade exportadora, contribuindo para a acentuação da litoralização.

Quais os principais desafios que as regiões do Interior enfrentam atualmente, em especial a do Médio Tejo, de modo a tornarem-se em centros mais importantes do ponto de vista socioeconómico?

Os nossos maiores desafios passam por promover a atratividade territorial e o crescimento económico. Os territórios são feitos de e por pessoas e necessitamos de um mercado de trabalho capaz de reter os cidadãos, assente numa oferta diversificada de bens e serviços ao nível da educação, mobilidade, saúde, turismo, entre outros. No entanto, os desafios que nos são colocados só serão alcançados se todos trabalharmos em conjunto, de uma forma territorializada, colaborativa e amplamente participativa.

Falando dos Encontros PNAID, de que se trata ao certo esta iniciativa?

O seu grande objetivo é promover o investimento da diáspora, em especial no Interior do país, bem como as exportações e a internacionalização das empresas através da diáspora, onde estarão presentes diversas entidades públicas e privadas. Estes Encontros são um espaço de excelência para a realização de negócios, troca de experiências, divulgação de programas e instrumentos disponíveis para o efeito.

Que relevância considera ter este evento e até que ponto contribuirá ele para estreitar os laços negociais dos empresários que estão no estrangeiro com o país de origem?

É uma relevância ímpar e diferenciadora. Aquilo que pretendemos é que os emigrantes se aproximem cada vez mais do seu país e da sua região e com o seu know-how possam contribuir para ajudar a desenvolver os nossos territórios. É através destas partilhas e trocas de experiências que estreitamos laços afetivos e negociais, aproximando assim as comunidades e as nossas gentes.