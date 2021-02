Recebeu um contacto telefónico da Anacom? Cuidado, é fraude

JN/Agências Hoje às 17:23 Facebook

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) alertou esta quinta-feira para situações de fraude promovidas por indivíduos que dizem pertencer à Anacom para convencer pessoas a celebrar novos contratos de comunicações.

"Nos últimos dias chegaram ao conhecimento da Anacom, através da linha de apoio, queixas de pessoas que foram abordadas por indivíduos que dizem ser da Anacom e que procuram obter vantagens comerciais, nomeadamente através da celebração de novos contratos de comunicações", alerta a entidade reguladora numa comunicação publicada no seu site.

Este tipo de fraude é recorrente, mudando apenas na forma de abordagem, sendo que desta vez os pretensos representantes da Anacom contactam as potenciais vítimas por telefone e apresentam como pretexto a realização de um estudo sobre a qualidade de acesso à Internet ou a celebração de contratos de comunicação.

Perante esta situação, a Anacom sublinha não estar a realizar quaisquer contactos desta natureza, "pelo que a informação prestada por estes indivíduos é falsa".

A Anacom alerta ainda que, perante uma ocorrência que possa configurar uma tentativa de fraude ou de burla, é fundamental alertar imediatamente as autoridades de segurança.

"Se for vítima destas práticas, recomendamos que apresente queixa junto da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, ou pode contactar diretamente o Ministério Público ou o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) junto do tribunal da área onde os factos se verificaram", refere a mesma mensagem do regulador das comunicações.