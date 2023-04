Angolana TAAG e brasileira GOL assinam acordo para impulsionar tráfego

JN/Agências Hoje às 13:30 Facebook

A transportadora área angolana TAAG e a brasileira GOL assinaram, esta segunda-feira, um acordo de "code-share" visando "impulsionar o tráfego de passageiros" entre a América Latina, África e Europa, devendo os passageiros de ambas companhias usufruir de novos destinos.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a TAAG refere que o tráfego de passageiros, à luz do acordo, deve ser efetuado através do "hub" de São Paulo/Brasil (Aeroporto de Guarulhos) e Luanda/Angola (Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro).

O acordo de "code-share" permite que ambas as companhias possam comercializar bilhetes incluindo os destinos do parceiro, aumentar a cobertura de rede e colaborar no processo de vendas, numa parceria benéfica para ambas as partes.

"Code-share" é um acordo no qual duas ou mais companhias aéreas compartilham o mesmo voo, os mesmos padrões de serviços e mesmos canais de venda de bilhetes.

A TAAG refere que o regime de code-share traz um conjunto de vantagens para os passageiros, nomeadamente mais opções de tarifa à escolha, aquisição de um bilhete único em moeda local, garantia de proteção nos voos de ligação, facilidade na reserva de voo, check-in de despacho de bagagem.

Com a rede TAAG e GOL, companhia aérea líder no mercado brasileiro, a operadora estatal angolana vai disponibilizar o seu código de voo para 13 destinos domésticos no Brasil operados pela GOL, nomeadamente Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Brasília, Goiânia, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu e Natal.

A parceria permite igualmente que a TAAG comercialize outros destinos regionais da GOL em regime de "interline".

Em contrapartida, refere-se no comunicado, a GOL vai colocar o seu código de voo na rota São Paulo/Luanda/São Paulo operada pela TAAG, com opção de comercializar outros destinos TAAG como Lisboa, Madrid, Joanesburgo, Cidade do Cabo, Windhoek, Kinshasa, Ponta Negra ou Maputo.

"De agora em diante, os clientes TAAG que desejem voar para os destinos GOL no Brasil e América Latina (via São Paulo) poderão adquirir o bilhete em kwanzas nos pontos de venda habituais da TAAG, e, simultaneamente, os clientes da GOL que desejem voar para destinos da TAAG em Angola, África e Europa (via Luanda) podem obter os bilhetes no website da GOL", salienta-se na nota.

De acordo com o vice-presidente de Receitas da GOL, Eduardo Bernardes, citado no comunicado, construir essa aliança com a TAAG é expandir as alternativas de destinos para os clientes da GOL para dezenas de cidades africanas, "oferecendo a oportunidade de conhecerem um continente tão rico".

E o presidente da comissão executiva da TAAG, Eduardo Fairen, manifestou entusiasmo pela parceria firmada com a companhia brasileira referindo que a mesma "vai alavancar o turismo e a economia dos nossos países e reforçar a conexão" entre a América Latina, África e Europa.

A TAAG, que tem cinco frequências semanais a ligar São Paulo e Luanda operados por uma aeronave Boeing 777-300, e a GOL comprometem-se ainda em continuar a trabalhar para "adicionar progressivamente mais destinos" ao abrigo do acordo de 'code-share'.