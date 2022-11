António Costa Silva: "O futuro é que fazemos agora" na Web Summit

Alexandra Costa (JN/DV) Hoje às 20:52 Facebook

Numa mensagem de realismo e esperança António Costa e Silva, ministro da Economia e do Mar, realçou a importância de combatermos as alterações climáticas e o papel da tecnologia nessa luta.

Lisboa é a cidade do Web Summit e a Web Summit está apaixonada pela cidade. Foi desta forma que o ministro da Economia e do Mar começou o seu discurso na inauguração da Web Summit. Um discurso que misturou uma mensagem realista, algo alarmista, mas também com um toque de esperança. Por um lado, e fruto da presença da Web Summit em Portugal criou-se, nos últimos sete anos, um ecossistema de inovação. Não é por acaso, lembrou António Costa Silva, que temos, hoje, o maior número de unicórnios por PIB (produto interno bruto). Sem esquecer que o valor das tecnológicas aumentou 15 vezes nos últimos anos.

Por tudo isto a imagem do país mudou. Como refere António Costa Silva, hoje Portugal é uma combinação de surf e tecnologia, de bom tempo e startups tecnológicas, de sol mas também soluções inovadoras. O ministro assinalou um outro feito português: o facto de 65% da nossa energia ter como origem nas renováveis. "Somos um dos países que mais rapidamente está a fazer a transição", afirmou, acrescentando que "precisamos de energia limpa para fazer a transição". "É essencial para o nosso planeta."

O ministro revelou ainda que o governo aproveitará a Web Summit para fazer alguns anúncios, nomeadamente o lançamento da Agência Europeia para Startups, que terá sede em Lisboa. Mas também a revisão da lei de startups. No futuro, acredita o ministro, Portugal terá uma das leis mais agressivas - diga-se favorável - para as startups.

"A tecnologia pode ajudar a resolver os problemas que enfrentamos", afirmou António Costa e Silva, que acrescentou que precisamos de mudar o paradigma das cidades. "Sem isso não conseguiremos lutar contra as alterações climáticas", referiu de forma convicta. E, na opinião do ministro, será necessário o recurso a todo um conjunto de tecnologia, com destaque para a inteligência artificial e machine learning.

"A ameaça climática é uma realidade", constatou António Costa e Silva que relembrou os navegadores portugueses que há séculos atravessaram os oceanos e iniciaram a globalização. Hoje o ministro realçou a presença de participantes de todo o mundo. Que atravessaram os mares e estão na Web Summit para trocar conhecimentos e fazer um mundo melhor. Porque no fundo, "o futuro é o que fazemos agora".

