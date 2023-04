António Costa vai à Coreia do Sul para captar investimento

JN/Agências Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo português quer aumentar cooperação nas áreas dos semicondutores e das energias renováveis.

O primeiro-ministro terá uma agenda sobretudo económica na visita de dois dias, que começa esta terça-feira, à Coreia do Sul. António Costa estará em várias empresas, algumas delas com forte ligação empresarial a Portugal. Como é o caso da Hanwha Q Cells, que foi uma das vencedoras do leilão solar para desenvolver projetos fotovoltaicos no Alentejo e no Algarve. A empresa ganhou seis dos doze lotes a concurso.

O Governo quer impulsionar o investimento e a cooperação económica com a Coreia do Sul nos semicondutores, desde a investigação à montagem, e nas energias renováveis. António Costa vai visitar a Hynix e terá uma reunião com responsáveis da Samsung Eletronics. As duas empresas controlam 70% da oferta de chips de memória e ocupam o primeiro e o segundo lugares como os maiores fabricantes do Mundo.

PUB

O chefe do Governo português chega a Seul acompanhado pelos ministros da Economia, António Costa Silva, da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e das Infraestruturas, João Galamba, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André.

Gerar emprego

No primeiro dia de visita, o primeiro-ministro terá ainda um jantar com responsáveis de várias multinacionais, como os grupos SK, Hyundai Motors, Lotte, CS Wind e Hanon. A CS Wind, a maior produtora mundial de energia eólica, já anunciou que quer aumentar o efetivo laboral em Portugal para mais de mil pessoas.

Na quarta-feira, Costa irá discursar num fórum de negócios dos dois países. A visita diplomática à Coreia do Sul será a terceira de um chefe de Estado ou de Governo português após as de António Guterres e Cavaco Silva, nos anos 2000 e 2014, respetivamente.