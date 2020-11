António Mexia e Manso Neto deixam a EDP

JN Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

António Mexia, atual presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP, e Manso Neto, administrador, vão deixar a EDP Energia de Portugal no final do ano, não se recandidatando a um novo mandato para o período 2021-203.

Os dois responsáveis encontram-se, de momento, com os mandatos suspensos.

"A EDP recebeu uma carta do Presidente do Conselho de Administração Executivo (PCAE) suspenso de funções, Dr. António Mexia, e uma carta do membro do Conselho de Administração Executivo (CAE) suspenso de funções, Dr. João Manso Neto, informando da respectiva indisponibilidade para integrar qualquer lista candidata aos órgãos sociais da EDP para o próximo mandato (2021-2023)", pode ler-se num comunicado da EDP enviado à CMVM.

Todos os acionistas representados no Conselho Geral e de Supervisão ​​​​​​"solicitaram ao PCAE interino da Sociedade, Miguel Stilwell de Andrade, que lhes submetesse uma proposta relativa à composição do CAE para o próximo mandato (2021-2023)".