Apicultores obrigados a declarar colmeias em setembro

Os apicultores estão obrigados a declarar os apiários, de 1 a 30 de setembro, segundo uma nota divulgada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.

"Os apicultores devem proceder à declaração anual de existências de apiários [conjunto de colmeias] de 01 a 30 de setembro de 2020", lembrou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

A declaração pode ser submetida através do portal do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) ou na Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região, bem como nas organizações de apicultores protocoladas com o IFAP.

