Apoio à reforma sobe 50 euros por mês e chega a mais idosos

Complemento solidário para idosos vai aumentar mais do que nos últimos sete anos juntos e nenhum reformado terá rendimentos abaixo de 488 euros. Medida abrange 170 mil beneficiários.

O Governo vai aumentar em 50 euros por mês o valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI), o apoio destinado às pensões de velhice mais baixas. O aumento vai chegar aos 152 mil idosos que beneficiam atualmente do CSI, mas também vai permitir que mais cerca de 20 mil reformados acedam a este apoio. Os pagamentos, com efeitos retroativos a janeiro, serão feitos em abril.

O CSI é uma verba paga aos idosos de baixos recursos até um limite máximo de 438,21 euros mensais, que agora passa a ser de 488,21 euros. Sempre que uma pensão de velhice é mais baixa do que este valor, o idoso tem direito ao apoio de forma a que o rendimento mensal (pensão e CSI) atinja os 488,21 euros.