Apoio nos combustíveis vai valer 2 a 3 cêntimos por litro

Governo vai abdicar do aumento da receita de IVA para controlar subidas de preços, mas o impacto é reduzido segundo as simulações.

António Costa anunciou que, a partir da próxima semana, o acréscimo de receitas de IVA que resultarem do aumento dos preços dos combustíveis será devolvido ao consumidor através de uma redução do imposto sobre produtos petrolíferos (ISP). Isto significa que os aumentos estimados da próxima semana - 0,18 euros no gasóleo e 0,12 euros na gasolina - poderão ser, afinal, de 0,146 euros e de 0,10 euros, respetivamente. Esses três cêntimos a menos no gasóleo e dois cêntimos na gasolina multiplicados por 50 litros equivalem a poupanças de 1,12 euros no caso da gasolina e 1,68 euros para o gasóleo.

O preço médio da gasolina e do gasóleo, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, estava ontem em 1,936 euros e 1,832 euros, respetivamente. Os aumentos da próxima semana só poderão ser rigorosamente calculados amanhã, visto que se baseiam na média de preços de toda a semana, mas já há estimativas que apontam para subidas de 0,18 euros no gasóleo e de 0,12 euros na gasolina. Encher um depósito de 50 litros custava, ontem, 96,8 euros para a gasolina e 91,6 euros para o gasóleo.