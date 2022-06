Apoio para carros elétricos esgota em três meses

Marisa Silva Hoje às 08:44 Facebook

Feitos 1348 pedidos de comparticipação desde março para um limite de 1300 incentivos a conceder. Ministério do Ambiente diz que "procedimento ainda não está encerrado".

O apoio dado pelo Governo para a compra de carros elétricos esgotou em três meses. De acordo com os dados em tempo real do Fundo Ambiental, as candidaturas já superam o limite de incentivos a atribuir pela tutela. Desde março, deram entrada 1348 pedidos para um limite de 1300 apoios. Também as candidaturas destinadas a comparticipar a aquisição de trotinetas, skates, hoverboards, patins, monowheel, triciclos e quadriciclos ligeiros já ultrapassaram as 1050 permitidas.

Questionado pelo JN sobre um possível reforço das verbas, o Ministério do Ambiente afirmou que "ainda decorre a avaliação de candidaturas do apoio de 10 milhões de euros para aquisição de veículos elétricos e de mobilidade suave, pelo que o procedimento relativo aos incentivos ainda não está encerrado".