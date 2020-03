Apoios deixam de fora empresas com mais de três mil trabalhadores

Paulo Ribeiro Pinto Hoje às 13:14 Facebook

As linhas de crédito anunciadas na quarta-feira pelo Governo vão deixar de fora as firmas com mais de três mil trabalhadores. São as chamadas muito grandes empresas.

Em concreto, são 43 unidades, segundo o Instituto Nacional de Estatística. É uma ínfima parte (0,003%) do tecido empresarial português. Empresas como os CTT, supermercados e call centers foram excluídos.

De acordo com a informação disponível, a grande maioria destas empresas encontra-se nas atividades administrativas e de serviços de apoio que inclui firmas de call center e outros serviços. Por exemplo, a Randstad Recursos Humanos ou a Teleperfomance têm mais de 10 mil colaboradores em Portugal. Os CTT contam com mais de 12 mil.