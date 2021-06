Apoios para eficiência energética dos edifícios chegam a 20 mil famílias

Delfim Machado Hoje às 08:32 Facebook

Programa de 30 milhões paga até 85% das obras em janelas, portas ou aquecimento. As candidaturas começam esta terça-feira.

As candidaturas à 2.ª fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis começam esta terça-feira e têm uma dotação de 30 milhões de euros que, estima o ministro do Ambiente, vai permitir o financiamento de obras de melhoria energética em cerca de 20 mil casas. É o primeiro aviso financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência, que tem 610 milhões para a eficiência energética de edifícios.

A nova fase do programa financia até 85% de obras (sem IVA) que contribuam para a eficiência energética das habitações, como a colocação de janelas, aplicação de isolamento térmico e portas de entrada, colocação de sistemas de aquecimento e arrefecimento, instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável.