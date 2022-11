Arrendamentos expresso levam casas a desaparecerem do mercado em 24 horas

Dinheiro Vivo Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Portugal, 28% das casas até 750 euros por mês são arrendadas em menos de um dia e 11% com rendas acima de 1500 euros em Lisboa.

Os arrendamentos de casas em menos de 24 horas já assumem em Portugal uma relevância muito significativa. Cerca de 19% das casas arrendadas através do portal imobiliário Idealista desapareceram do mercado em menos de um dia, no mês de outubro.

Tudo depende do valor da renda. Os anúncios com valores mais baixos, são naturalmente os que desaparecem primeiro: 28% das casas arrendadas em menos de 24 horas custavam menos de 750 euros por mês; 22% entre 750 e mil euros mensais; 11% entre mil e 1500 euros por mês; e 11% custavam mais de 1500 euros por mês.

PUB

O fenómeno que o Idealista descreve como "arrendamentos expresso" não atinge apenas a capital, isto porque Braga até é o distrito "onde a percentagem de casas arrendadas em menos de 24 horas foi mais alta, alcançando 24% do total de operações". Só depois então é que vem Lisboa, neste ranking, com 18%. Seguem-se Coimbra (17%), Setúbal (17%) e Aveiro (17%). "No Porto, 13% das casas foram arrendadas em menos de um dia e em Faro, 12% esteve menos de 24 horas no mercado", revela o marketplace imobiliário.

Arrendamentos acessíveis mais pressionados

Como há vimos, os arrendamentos mais acessíveis, abaixo dos 750 euros mensais, concentram a taxa de "arrendamentos expresso" mais elevada. "Em Faro, 50% das casas arrendadas em outubro por menos de 750 euros por mês mês esteve menos de um dia na base de dados do Idealista. Segue-se Lisboa, com uma percentagem de 47%, Braga (45%), Porto (28%), Coimbra (27%), Aveiro (23%) e Setúbal (22%)", avança o Idealista.

A rapidez com que desaparecem do portal os anúncios de arrendamento diminui então à medida que os valores vão subindo, por intervalos de preços. "Nas casas com preços compreendidos entre 750 e 1.000 euros, Lisboa é líder nos 'arrendamentos expresso', sendo que 26% das casas foram arrendadas em menos de um dia. Segue-se Braga (21%), Porto (20%), Setúbal (18%), Aveiro (17%), Faro (12%) e Coimbra (12%)." Nas casas com preços entre 750 e 1.000 euros, "Lisboa é líder nos 'arrendamentos expresso', sendo que 26% das casas foram arrendadas em menos de um dia. Segue-se Braga (21%), Porto (20%), Setúbal (18%), Aveiro (17%), Faro (12%) e Coimbra (12%).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia