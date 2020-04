Arriva avança com "lay-off" para mais de mil trabalhadores

Rogério Matos Hoje às 13:21 Facebook

Dona de transportes públicos do Norte e Lisboa avança com "lay-off" para mais de mil trabalhadores e corta carreiras.

A empresa de transportes públicos que detém a Transportes Sul do Tejo, na capital, e a Arriva Transportes, no Norte do país, avança, esta quinta-feira, com "lay-off" para 1020 trabalhadores e o corte de 75% do serviço. Esta medida de gestão, assegura a Arriva, surge para "minimizar os impactos económicos extremos" da situação provocada pela Covid-19, bem como para "manter os empregos". Feitas as contas, 68% dos 1500 trabalhadores serão abrangidos pelo "lay-off".

"Ainda assim, no intuito de minimizar os efeitos negativos referidos junto dos nossos clientes, iremos continuar a assegurar até 25% do serviço público", assegura a empresa em comunicado. A Transportes Sul do Tejo já anunciou que vai, a partir desta quinta feira, suspender as carreiras entre a Região de Setúbal e Lisboa. Como alternativa, os utentes devem optar pelo transporte fluvial.

A empresa, uma das maiores operadoras na Europa, explica em comunicado que face "à ausência de medidas devidamente ajustadas e dimensionadas de suporte às necessidades mínimas das empresas que asseguram o transporte público, antecipa o fim do processo de aumento do acesso das populações aos sistemas de transportes e um retrocesso no caminho que se havia iniciado com os passes subsidiados".