As casas mais caras e exuberantes do Mundo

São casas de sonho que não estão ao alcance de todos. De palácios, mansões a retiros de montanha ou de praia. Conheça as casas mais caras do Mundo

1.º - Palácio de Buckingham, Londres, Reino Unido

Com um valor de 1,39 mil milhões de euros, esta propriedade da Coroa inglesa tem 775 quartos, incluindo 188 quartos de pessoal, 52 quartos reais e de hóspedes, 78 casas de banho e 92 escritórios. A sua apresentação é absolutamente imaculada, com salas temáticas, cobertas de detalhes e cores, bem como obras-primas de arte e lustres altamente dispendiosos e únicos.

2.º - Antilia, Bombaim, Índia

Avaliada em mais de mil milhões, esta é possivelmente a propriedade mais extravagante de todo o Mundo. É a casa de Mukesh Ambani, o empresário mais rico da Ásia, dono da Reliance Industries. Tem 137 mil m² e conta com 26 pisos. A casa foi idealizada para sobreviver a terramotos, tem três heliportos, uma estrutura de aço e vidro, um centro hospitalar de dois andares com uma piscina interior e jacuzzi e outras extravagâncias como um cinema com 50 lugares.

3.º - Villa Leopolda, Cote D'Azur, França

Esta propriedade rural, avaliada em 661 milhões de euros, inclui uma enorme estufa, uma casa com piscina, cozinha exterior e uma casa de hóspedes. Pertenceu a Lily Safra, uma filantropa brasileira, que morreu em julho do ano passado na Suíça, deixando aos seus herdeiros uma considerável fortuna.

4.º - Villa Les Cèdres, Riviera Francesa, França

Esta vivenda de 5,49 km² é literalmente um paraíso. Construída para o Rei da Bélgica em 1830, com um desenho real tradicional, contem belas obras-primas de arte, mobiliário divino, antigo e sofisticado. Além disso, esta casa tem 14 quartos, uma piscina de tamanho olímpico, um salão de baile, uma biblioteca com 3 mil livros e um estábulo para albergar 30 cavalos. Com um valor de 352 milhões de euros, a casa está localizada na Riviera Francesa.

5.º - Four Fairfield Pond, Nova Iorque, EUA

Propriedade de Ira Rennert, do Grupo Renco, esta mansão conta com 29 quartos, três piscinas iluminadas, sala de jantar de 28 metros e uma central elétrica própria. Para quem gosta de desportos, esta casa é ideal, uma vez que tem um campo de basquetebol, bowling, squash e campos de ténis. Está avaliada em 225 milhões de euros.

6.º - Ellison Estate, Califórnia, EUA

Localizada na Woodside, este imóvel, de Larry Ellison, o cofundador da Oracle, está cotado em mais de 177 milhões de euros. Esta casa contém dez propriedades diferentes, um lago artificial, lareiras de pedra, confortáveis sofás de veludo e pilares de madeira. Ainda dispõe de vistas excecionais para o lago.

7.º - Palazzo di Amore, Califórnia, EUA

Não surpreende que uma das casas mais caras do Mundo se encontre em Beverly Hills. Jeff Greene, um empresário imobiliário de sucesso e político americano, é proprietário desta casa que se parece genuinamente com uma estância de férias. A casa tem 12 quartos, 23 casas de banho, campos de ténis, uma enorme piscina com cascatas, uma garagem para 27 carros e, até um cinema privado e salão de baile. Avaliada em mais de 173 milhões de euros, esta é, certamente, uma das casas de luxo mais caras do Mundo.

8.º - Seven The Pinnacle, Montana, EUA

Esta casa é a maior propriedade do Yellowstone Club, uma comunidade privada de ski e golfe. Não só apresenta um design elegante, semelhante a uma pousada, como também está situada num local verdejante ou, dependendo da estação, com muita neve. Avaliada em mais de 137 milhões de euros, é composta por vários pisos, com um ginásio, adega, e elevador de ski privado.

9.º - Kensington Palace Gardens, 18-19, Londres, Reino Unido

É propriedade de Lakshmi Mittal, dono da Arcelor Mittal, a maior fabricante de aço do Mundo. Situa-se na Billionaires Row, mesmo ao lado da habitação do Príncipe William e de Kate Middleton. Avaliada em 113 milhões, tem 12 quartos, 20 lugares de estacionamento, uma piscina interior e um jardim imaculadamente representado.

10.º - Xanadu 2.0, Washington DC, EUA

A casa do cofundador da Microsoft, Bill Gates, com 66 mil m² foi uma habitação construída à medida. Levou 7 anos e custou mais de 55 milhões de euros a ser concebida. A Xanadu 2.0 tem uma biblioteca com mais de 64 m², um bar escondido e obras de arte numa parede com controlo remoto. Avaliada em mais de 111 milhões de euros, a casa é caracterizada por um design único e dispõe de alta tecnologia.