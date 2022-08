As medidas adotadas para reduzir o consumo de energia na Europa

Lusa Hoje às 14:23 Facebook

A ameaça do corte de fornecimento de gás russo à Europa levou a Comissão Europeia a definir metas de poupança e os Estados-membros a preparar planos de redução do consumo de energia, para evitar escassez no inverno.

Os planos variam, consoante o grau de dependência de cada país do gás russo, e incluem medidas que vão desde montras desligadas durante a noite até ao aumento da temperatura do ar condicionado durante o verão.

Em Portugal, o plano de poupança energética deverá ser conhecido no final de agosto. Eis alguns pontos essenciais sobre medidas adotadas por países europeus:

Espanha

O "Plano de choque de poupança e gestão energética" anunciado pelo Governo espanhol prevê que os espaços refrigerados tenham uma temperatura mínima de 27 graus e que os aquecimentos, quando chegar o inverno, não subam acima dos 19.

Todos os espaços com entrada direta desde a rua têm até 30 de setembro para instalar um sistema de portas que se mantenham fechadas quando não está a entrar ou a sair alguém.

Além disso, têm até 2 de setembro para afixar informação sobre a temperatura interior e as medidas adotadas para poupar energia.

Estão abrangidos por estas medidas de poupança de energia, que ficarão em vigor até novembro de 2023, edifícios oficiais e das administrações públicas, espaços comerciais, a hotelaria e a restauração, espaços culturais (como cinemas, teatros, museus ou auditórios), estações de comboio, autocarro ou metro e os aeroportos.

O decreto publicado pelo Governo espanhol prevê exceções para a climatização e aquecimento de espaços como as cozinhas dos restaurantes, ginásios, cabeleireiros, hospitais, lares de terceira idade ou laboratórios.

A iluminação pública vai manter-se sem alterações, mas a iluminação das montras das lojas e dos edifícios públicos que não estão a ser usados vai ter de desligar-se a partir das 22:00.

Segundo o Governo, na primeira semana de aplicação de medidas de poupança energética, a procura de eletricidade caiu 3,7%, embora tenha coincidido com uma vaga de calor em grande parte de Espanha.

Alemanha

O Governo alemão anunciou planos que visam a poupança de gás por parte dos consumidores, da indústria e do setor público, sendo que algumas das medidas devem entrar em vigor no primeiro dia de setembro.

Os edifícios públicos só deverão ser aquecidos a um máximo de 19 graus (anteriormente, a temperatura mínima recomendada era de 20 graus), exceto em clínicas, lares de idosos ou outras instituições sociais.

Entre as medidas previstas está também o desligar da iluminação de edifícios e monumentos por razões puramente estéticas ou representativas.

As instalações publicitárias iluminadas devem ser desligadas entre as 22:00 e as 06:00.

Suíça

O Governo suíço e as companhias elétricas admitiram poder cortar a eletricidade até quatro horas por dia no inverno, devido à crise energética causada pela guerra na Ucrânia e a possível interrupção do fornecimento de gás russo.

A medida seria a mais drástica e a última a aplicar no plano de contingência apresentado pelo diretor da associação das companhias de eletricidade suíças VSE, Michael Frank.

Numa primeira fase, serão apenas promovidas medidas de poupança voluntárias através de uma campanha de sensibilização a iniciar em agosto, mas se a situação piorar, o plano avançará com a redução do consumo elétrico menos essencial, como a iluminação de lojas ou espaços públicos à noite.

Numa terceira fase, cerca de 30 mil empresas serão obrigadas a poupar até 30% do seu consumo de eletricidade e só em último recurso serão aplicados os cortes de energia.

A Suíça está também a negociar acordos de fornecimento de gás com as vizinhas Alemanha e Itália, enquanto trabalha com operadores energéticos para assegurar reservas para resistir ao inverno.

França

O Governo está a preparar decretos que proíbem as lojas com ar condicionado de terem portas abertas, sob pena de lhes serem aplicadas multas, que podem chegar aos 750 euros.

Adicionalmente, os letreiros luminosos deverão ser desligados, entre a 01:00 e as 06:00, exceto em aeroportos e estações de transportes.

Itália

Os edifícios públicos, exceto hospitais, mantêm, desde maio, a temperatura do ar condicionado nos 19ºC no verão e, no inverno, não deverá ultrapassar os 27ºC.

Irlanda

A Autoridade de Energia Sustentável da Irlanda aconselhou as famílias a reduzir a temperatura do ar condicionado para os 20ºC nas salas de estar e para entre 15ºC a 18ºC nos corredores e quartos.

As autoridades apelaram ainda para que limite a velocidade de condução aos 100 quilómetros por hora, nas autoestradas, para reduzir o consumo de combustível.

Bélgica

A iluminação das autoestradas belgas foi reduzida e o IVA de equipamentos como painéis solares ou bombas de calor baixou de 21% para 6%.

Grécia

As medidas do Governo grego incluem um programa de 640 milhões de euros para substituição de janelas por outras mais eficientes e para sistemas de aquecimento e refrigeração em edifícios.

É também recomendado um limite de arrefecimento dos edifícios nos 27ºC, no verão.