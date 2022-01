ASAE apreendeu 16 bicicletas em ação de fiscalização a nível nacional

JN/Agências Hoje às 17:44 Facebook

A ASAE instaurou quatro processos de contraordenações e aprendeu 16 bicicletas, num valor de superior a 12 mil euros, durante uma operação de fiscalização ao comércio de bicicletas que decorreu em todo o país.

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) refere em comunicado que realizou uma operação de fiscalização em todo o país com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos legais de segurança no mercado de bicicletas.

Segundo a ASAE, foram fiscalizados 90 operadores económicos e instaurados quatro processos de contraordenação, sendo as principais infrações a falta de tradução para língua portuguesa, a falta de indicação no produto ou na respetiva embalagem da identidade e endereço do produtor, bem como do responsável pela colocação do produto no mercado e respetivas instruções, e o não fornecimento das informações relevantes que possibilitem aos consumidores avaliar os riscos inerentes ao produto.

A ASAE precisa também que durante a ação foram apreendidas 16 bicicletas com um valor aproximado de 12480 euros.