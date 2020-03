Associação de ginásios aconselha suspensão de todos os clubes de fitness

JN/Agências Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) aconselhou esta sexta-feira a suspensão das atividades em todos os clubes de 'fitness', perante o desenvolvimento da pandemia Covid-19, medida que considerou difícil, mas necessária.

"A Portugal Activo | AGAP aconselha a que todos os Clubes de Fitness suspendam as suas atividades. Esta medida justifica-se devido ao agravamento da situação no país e no âmbito da política de responsabilidade social que sempre seguimos, neste e noutros domínios", indicou, em comunicado, a associação.

A AGAP defendeu ainda que esta medida é "muito difícil", mas necessária para contribuir para o fim da pandemia, no menor tempo possível.

Os ginásios Solinca, Pump e One, detidos pela SC Fitness, do grupo Sonae Capital, já anunciaram a suspensão das atividade a partir de sábado, apesar da inexistência de qualquer caso identificado de Covid-19.

Questionado pela agência Lusa, o presidente executivo da SC Fitness confirmou a adoção desta medida de prevenção, que abrange as 37 unidades do grupo em todo o país e "visa proteger os clientes, colaboradores e parceiros, contribuindo para o esforço necessário de contenção na circulação social".

Segundo explicou Bernardo Novo, "apesar de não existir uma orientação governamental de encerramento dos ginásios em Portugal", a SC Fitness pretende assim "ajudar a debelar, com eficácia e sentido de urgência, a pandemia de Covid-19".

Também esta sexta-feira a associação de ginásios já se tinha demonstrado preocupada com a "sustentabilidade" dos pequenos clubes e prestadores de serviços face aos condicionalismos para conter o novo coronavírus, solicitando à tutela esclarecimentos sobre as limitações impostas ao setor.

"Na sequência da comunicação ao país do primeiro-ministro, e de acordo com as medidas tornadas públicas pelo Governo para os clubes de 'fitness', não tendo sido decretado o encerramento dos ginásios, foi solicitado à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto um esclarecimento, urgente e cabal, sobre quais as medidas de limitação de frequência de utentes", referiu a direção da Portugal Activo|AGAP, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Manifestando "preocupação com a sustentabilidade dos pequenos clubes e com os prestadores de serviços" do setor, a associação diz aguardar uma resposta da tutela "nas próximas horas", assegurando "total disponibilidade para colaborar de forma responsável com as entidades governamentais" de modo a enfrentar a pandemia da Covid-19.