AT alerta contribuintes para novo email fraudulento sobre lista de devedores

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou para novo email fraudulento que está a ser enviado a alguns contribuintes sobre a necessidade de procederem à regularização da sua situação tributária.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, as quais trazem um anexo para alegadamente se proceder à regularização da situação tributária", refere a AT num alerta agora publicado no Portal das Finanças.

Entre as mensagens fraudulentas incluem-se as que começam por dizer que está em curso uma atualização da lista de devedores na Internet, e que procuram convencer o contribuinte a proceder à regularização da sua situação tributária, para evitar que o seu nome passe a constar da referida lista, convidando-o a abrir o ficheiro (malicioso) em anexo.

A AT sublinha que "estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", alertando que visam unicamente "convencer o destinatário a descarregar 'software' malicioso" pelo que "em caso algum" os contribuintes devem efetuar esta operação.