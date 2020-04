Até agora chegaram "zero" apoios às empresas, acusa presidente da CIP

JN/Agências Hoje às 21:18 Facebook

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal criticou o Governo por ter anunciado cerca de 13 mil milhões de euros de apoios destinados às empresas, que, até agora, nada receberam.

"Lamentavelmente, têm sido anunciados apoios na ordem dos 13 mil milhões de euros, mas para as empresas zero. Até a este momento, para as empresas, zero de apoios. Obviamente, quanto mais o tempo passa, mais a situação é dramática", declarou o presidente da CIP, António Saraiva, no fim de uma reunião entre as confederações patronais e o primeiro-ministro, sobre as condições para o relançamento da economia portuguesa quando for ultrapassada a fase mais crítica da pandemia.

António Saraiva referiu depois que as empresas "necessitam urgentemente de liquidez, de ajuda". "Há aqui atrasos que não se entendem. É preciso rapidez e eficácia. Foi isso que disse ao senhor primeiro-ministro", acrescentou.

Em primeiro lugar, defendeu, deve ser acautelada a saúde pública e, em seguida, há que proceder-se a uma retoma da atividade económica "inteligente, fatiada e assimétrica, quer em termos regionais, quer em termos da população".

Nesse processo de retoma da atividade, o presidente da CIP advertiu que é necessário "logística" ao nível dos transportes públicos e "desfasamento de horários".