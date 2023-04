Até às 12 horas, greve suprimiu 47 comboios da CP

JN Hoje às 11:07, atualizado às 14:43 Facebook

Os maquinistas da CP-Comboios de Portugal cumprem, este domingo, o segundo dia de um mês em greve. Até às 12 horas foram suprimidas 47 ligações.

A greve convocada pelo SMAQ - Sindicato dos Maquinistas começou no sábado e prolonga-se até 1 de maio.

Este domingo, desde 0 horas até às 12 horas, foram suprimidos 47 comboios dos 312 programados e circularam como previsto 265 composições, de acordo com a CP-Comboios de Portugal. Até às 8 horas havia 31 comboios suprimidos.

No serviço de longo curso, a CP suprimiu duas ligações em 21 previstas comboio e no serviço regional não foram realizadas 20 de 89 estimadas.

Nos urbanos de Lisboa, foram suprimidos 17 comboios de um total de 130 programados e no Porto não se realizaram oito comboios em 63 estimados. Em Coimbra, as nove ligações previstas foram cumpridas.

No primeiro dia de greve, até às 19 horas, dos 674 comboios programados foram suprimidos 127, o que representou 18,8% de ligações por efetuar.

A greve que teve início no sábado, 1 de abril, convocada pelo sindicato SMAQ, prolonga-se até 1 de maio de 2023. Segundo a empresa, "preveem-se perturbações na circulação, com especial impacto no dia 6 de abril", quando este protesto dos maquinistas acumula com outra paralisação convocada pelos sindicatos ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFA, SINFB, SIOFA e STF. Para já não estão decretados serviços mínimos.

A CP informa, no seu site, as supressões previstas entre 1 e 5 de abril.