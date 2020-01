Atestar com gasolina vai custar mais 100 euros por ano

Pedro Araújo Hoje às 09:10 Facebook

Se os combustíveis evoluírem este ano ao mesmo ritmo do verificado em 2019, o preço médio da gasolina será de 1,533 euros em 2020.

São mais 4,2 cêntimos por litro do que no ano passado, o que resulta num custo acrescido de quase cem euros para atestar um depósito de 45 litros todas as semanas. No caso do gasóleo, o preço médio anual deverá subir de 1,362 para 1,369 euros por litro, o que significa um custo acrescido de 16 euros anuais para aquele mesmo cenário de abastecimento.

Os portugueses já compram mais carros a gasolina do que a gasóleo, de acordo com as estatísticas de 2019 relativas às vendas de veículos novos ligeiros de passageiros, algo que já não sucedia desde 2003. Por outro lado, o consumo de gasolina cresceu 1,6% no acumulado dos primeiros nove meses de 2019 face a igual período do ano anterior, enquanto que o gasóleo até caiu 0,6%, pese embora ainda represente um volume superior de quantidades vendidas.

Ou seja, o agravamento de preços da gasolina vendida nos postos de combustível afeta um número crescente de portugueses.

