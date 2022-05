Aumento súbito da procura de viagens de avião exige medidas adicionais

JN/Agências Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O aumento "súbito" de viajantes nos aeroportos europeus, após o levantamento das restrições contra a pandemia de covid-19 representa um importante "desafio", reconheceu o Conselho Internacional dos Aeroportos (ACI) na Europa.

Numa altura em que aumentam os congestionamentos aeroportuários, a secção europeia do Conselho Internacional dos Aeroportos (Airports Council International) admite a existência de "constrangimentos significativos" que afetam os transportes aéreos.

"O desafio imediato é a gestão do aumento - repentino - no tráfego, porque o efeito da pandemia (covid-19) teve como efeito a redução dos recursos nos aeroportos e na assistência em terra", disse o diretor geral do ACI/Europa, Olivier Jankovec, através de comunicado.

"Agora, tratamos de voltar a fazer contratos e num contexto muito afetado em toda a Europa, no que diz respeito ao mercado de trabalho", acrescentou Jankovec, sublinhando que "é impossível fazer ajustes da 'noite para o dia' dado o processo de acreditação de segurança e o tempo necessário para a realização de ações de formação".

Na quarta-feira, a IATA, a principal associação mundial das companhias aéreas, apelou a um empenhamento "urgente" face ao aumento da procura por parte dos viajantes.

Lamentando "os longos períodos de espera em muitos aeroportos devido à insuficiência de recursos para organizar a procura cada vez maior", o diretor-geral da IATA, Willie Walsh, pediu ações concretas.

A empresa de aviação KLM foi forçada a cancelar dezenas de voos no último fim de semana registando uma lotação muito elevada no aeroporto de Amesterdão.

PUB

Os sindicatos que representam os trabalhadores e funcionários subcontratados do Grupo ADP, que gere aos aeroportos de Paris, alertou também sobre os riscos de "congestionamento", sobretudo nas áreas de controlo de segurança.

A IATA e a ACI/Europa registaram no passado mês de março o nível mais alto de atividade desde que a pandemia começou afetar o setor da aviação em março de 2020.

Em março, apesar da guerra na Ucrânia, os aeroportos do continente europeu receberam 65,9% dos passageiros face ao mesmo mês em 2019.