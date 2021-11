Aumentos dos combustíveis esvaziam bolsos de jovem com salário mínimo

José Ricardo Ferreira Hoje às 11:32 Facebook

Chama-se Beatriz Lopes, tem 22 anos e faz vários quilómetros diariamente entre Sernancelhe e Moimenta da Beira. O salário mínimo esgota-se rapidamente e as dificuldades só não são maiores porque ainda vive com os pais.

Apesar das recentes medidas do Governo, como o auto-voucher (desconto de 10 cêntimos por litro até 50 litros por mês), os combustíveis não pararam de aumentar. O gasóleo simples estava a custar, no dia 1 de novembro, 1,542 euros por litro, mais 28% do que há um ano. O preço da gasolina estava então nos 1,733 euros por litro, mais quase 25% do que há 52 semanas. O JN foi procurar um exemplo do país real, onde a rede de transportes é deficitária, obrigando a maioria dos trabalhadores a utilizar veículo próprio.