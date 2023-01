"Aumentos salariais não vão acompanhar custo de vida"

Família já renegociou o empréstimo bancário e comprou um carro elétrico par fazer face à subida das despesas.

Para fazer face ao aumento do custo de vida, o casal Pedro Sousa (43 anos) e Ana Almeida (37), já renegociou o empréstimo bancário da casa e comprou um automóvel elétrico para poupar dinheiro nos combustíveis. Ana é terapeuta da fala (técnica superior de educação) no Agrupamento de Escolas de Mira. O marido trabalhou alguns anos como professor, mas a incerteza sobre o local de trabalho e sobre se ficaria ou não colocado levaram-no a deixar o ensino e a trabalhar numa empresa privada como assistente administrativo. "Trabalho há 15 anos na Função Pública e, até agora, nunca me arrependi, mas, neste momento, ninguém me sabe dizer se vamos ter aumento de ordenado ou não", disse ao JN a terapeuta, que reside com a família em Águeda.

Alice, de cinco anos, filha do casal, frequenta a pré-primária pública e é na escola pública que vai continuar por vontade dos pais. "Apesar de tudo, os professores, os técnicos e os assistentes administrativos continuam a fazer um excelente trabalho na escola pública", frisou Ana Almeida. E é este amor pela escola que Pedro Sousa também sente, mas que teve que pôr "em stand-by", pelo menos, por uns tempos.