Ausência de pragas faz bater recorde de produção de azeite

Previsão aponta para 150 mil toneladas este ano. Chuva que veio no tempo certo também ajudou campanha inédita.

A produção de azeite na campanha 2021/2022 deverá render 150 mil toneladas de azeite a Portugal, um valor recorde. O Alentejo tem o maior peso nesta previsão, já que é responsável por 85%. Em Trás-os-Montes e Alto Douro o ano olivícola deverá ser normal, até 15 mil toneladas, mas de boa qualidade (ver texto ao lado). A colheita da azeitona nos olivais só deverá começar em meados de outubro, mas, a não ser que ocorram fenómenos meteorológicos anormais, já se perspetiva uma safra extraordinária.

A Olivum - Associação de Olivicultores e Lagares do Sul, com sede em Beja, baseia-se em dados do Instituto Nacional de Estatística e do portal Pordata, para confiar numa "produção recorde de 150 mil toneladas de azeite" em Portugal.