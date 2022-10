Autarquias vão receber mais de 1200 milhões pela descentralização de competências

As autarquias vão receber mais de mil e 200 milhões de euros pela descentralização de competências. O Fundo de Financiamento mais do que duplicou. A Educação é a maior fatia (quase 85% das verbas).

A dotação, em 2022, do Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD) foi de 576,3 milhões de euros. No próximo ano as autarquias vão receber mais de mil e 200 milhões de euros, num aumento de 109%.

De acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2023, entregue pelo Governo, esta segunda-feira, no Parlamento, a verba relativa às despesas com a Educação é superior a mil milhões de euros (84,6% da dotação total). As despesas mais elevadas são com o pessoal não docente das escolas (734,5 milhões de euros), com a Escola a Tempo Inteiro, que integra as Atividades de Enriquecimento Curricular (99,3 milhões de euros) e com apoios alimentares (46,7 milhões de euros). A conservação das instalações terá uma dotação de 45,2 milhões de euros. Os transportes 11,1 milhões e para encargos com instalações as câmaras vão receber 82,3 milhões de euros.

PUB

Em termos regionais, Lisboa é o município que recebe a verba mais elevada - mais de 47 milhões de euros no total, quase 40 milhões só para competências na Educação. O Porto vai receber quase 27 milhões de euros, cerca de 19,6 milhões para a Educação. Sintra vai receber mais de 37 milhões de euros (mais de 32 milhões só para a Educação) e Loures, 26,8 milhões (sendo mais de 23 milhões só para a Educação).

Todos os municípios, recorde-se, já receberam competências na área da Educação. Na Saúde, de acordo com o relatório de acompanhamento do processo, até julho tinham sido assinados 47 autos de transferência. As autarquias vão receber por competências nesta área mais de 127 milhões de euros: mais de 81 milhões para "custos logísticos", 33 milhões de euros para os salários dos assistentes operacionais e 13,6 milhões para a manutenção dos edifícios.

Pelas despesas com a Ação Social as autarquias vão receber mais de 56 milhões de euros. A Cultura receberá pouco mais de um milhão.