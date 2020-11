Autoeuropa suspende produção por 13 dias e só opera um terço do mês de dezembro

Luís Reis Ribeiro JN/DV Hoje às 17:38 Facebook

Comissão de Trabalhadores está preocupada com o desenrolar dos acontecimentos. Diz que a fábrica de Palmela vai produzir menos 7000 carros este ano.

A maior fábrica de automóveis do país e líder nas exportações industriais portuguesas, a Autoeuropa, vai suspender a produção durante 13 dias em dezembro, aos quais deverão ser adicionados outros sete dias (feriados, dispensas de trabalho e dias de fim-de-semana).

Assim, a operação de Palmela só vai laborar durante 11 dias no mês que vem, ou seja, cerca de um terço dos 31 dias de dezembro.

As contas são do Dinheiro Vivo e constam do calendário de produção que consta de um comunicado da Comissão de Trabalhadores, enviado às redações esta terça-feira.

De acordo com a mesma fonte, a empresa informou que o ano de 2020 registou "uma significativa redução de produção para o ano de 2020, a qual sofreu uma quebra na ordem dos 7000 carros, situação que nos merece a maior atenção e preocupação".

Nos últimos anos, até 2019, a Autoeuropa bateu recordes sucessivos de produção, atingindo um máximo histórico de 254.600 veículos no ano passado. A fábrica da Volkswagen abriu em 1995 e atualmente emprega cerca de seis mil pessoas.