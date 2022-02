Automóveis híbridos e de diesel vendidos em igual número na Europa em 2021

JN/Agências Hoje às 08:05 Facebook

Os consumidores europeus em 2021 compraram pela primeira vez a mesma quantidade de novos automóveis híbridos e de diesel, anunciaram esta quarta-feira os fabricantes.

Durante todo o ano de 2021, as vendas de híbridos não plug-in (gasóleo ou gasolina) continuaram a crescer (+60,5% de ano para ano) com 1,9 milhões de automóveis vendidos, representando uma quota de mercado de 19,6%, ao mesmo nível do gasóleo simples, conforme nota a Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) em comunicado.

Este último, afetado pelo escândalo do dieselgate, viu as suas vendas caírem um terço ao longo do ano (-31,5%) em todo o continente.

As vendas de híbridos plug-in, que são veículos equipados com um motor de combustão e um pequeno motor elétrico, também aumentaram 70,7%, com 867 092 veículos vendidos e uma quota de mercado de 8,9%.

As vendas de automóveis elétricos continuaram a crescer 63,1% na União Europeia, com 878 432 veículos vendidos e uma quota de mercado de 9,1% (em comparação com 1,9% em 2019 e 5,4% em 2020), impulsionadas por subsídios públicos e pela crescente gama de automóveis elétricos oferecida pelos fabricantes.