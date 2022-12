Automóvel mais antigo do Mundo em exposição na Maia

Reis Pinto Hoje às 12:04 Facebook

O automóvel mais antigo do mundo está em exposição na Maia, podendo ser visto até ao final de janeiro do próximo ano. Trata-se de uma réplica funcional do Benz Patent Motorwagen, considerado o primeiro automóvel de sempre, tendo sido patenteado em 29 de janeiro de 1886. O motor, de um cilindro e 954 centímetros cúbicos, debita...0,75 cv.

A patente - número 37435 - é considerada como a certidão de nascimento do automóvel. Carl Benz projetou o veículo como um triciclo porque não estava satisfeito com os sistemas disponíveis na altura para viaturas de quatro rodas. A velocidade máxima era de apenas 16 km/h, mas foi o arranque de mais 136 anos de história automóvel.

O Benz Patent Motor Car, que está exposto na Sociedade Comercial C. Santos, foi conduzido pela primeira vez em público no dia 3 de julho de 1886, na Ringstrasse, em Mannheim. Ao contrário dos seus concorrentes, Benz buscou uma abordagem integrada do automóvel, sendo que o motor, o chassis e os componentes da transmissão foram ajustados entre si para formarem uma única unidade.

O motor, com um peso de cerca de 100 kg, era muito leve para os padrões da época e, apesar de simples, tinha todos os componente essenciais ainda hoje encontrados na maioria dos motores de combustão interna: cambota com contrapesos, ignição elétrica e refrigeração a água.

Outras características incluíam cilindro com cárter aberto, válvula de admissão controlada por uma biela excêntrica e válvula reguladora acionada por um disco de excêntricos, entre outras inovações.

O carburador desenvolvido por Carl Benz era alimentado por um depósito contendo 4,5 litros de gasolina e o Patent Motorwagen gastava cerca de litros de gasolina aos 100 quilómetros.

O chassis era feito de tubo de aço dobrado e soldado e o veículo tinha tração traseira e a direção era ativada através da roda dianteira. Só tinha uma relação de transmissão, e não dispunha de travão de pé ou marcha-atrás.

Igualdade de género

A primeira grande viagem do Patent Motorwagen aconteceu em 1888 e foi um símbolo da igualdade de género e da emancipação feminina. Em agosto desse ano, Bertha Benz (mulher de Carl Benz) e os seus dois filhos Eugen (com 15 anos) e Richard (de 14) embarcaram na primeira viagem automóvel de longa distância da história.

O trajeto a incluiu alguns desvios e levou os viajantes de Mannheim a Pforzheim (cidade natal de Bertha). Com esta viagem de 180 quilómetros (ida e volta), Bertha Benz validou o conceito do automóvel.

"A presença do Benz Patent Motorwagen no nosso showroom permite-nos juntar no mesmo espaço os veículos mais tecnológicos da atualidade àquele que é considerado o primeiro automóvel do mundo. Tudo isto nas nossas novas instalações, que são, também estas, um exemplo da modernidade dos novos dealer standards da Mercedes-Benz", afirmou o chefe de vendas de veículos ligeiros de passageiros da Sociedade Comercial C. Santos, Rui Santos da Cunha.