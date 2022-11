Avaliação bancária das casas recua para 1.420 euros/m2 em outubro

JN/Agências Hoje às 12:03 Facebook

O valor mediano de avaliação bancária recuou em outubro para 1.420 euros por metro quadrado, nove euros abaixo do mês de setembro, mas 13,5% acima de outubro de 2021, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o 'Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação' do INE, "em outubro, o valor mediano de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se em 1.420 euros por metro quadrado (euros/m2), tendo diminuído nove euros (0,6%) face a setembro".

O maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma da Madeira (2,2%) e a única descida verificou-se no Norte (-0,2%).

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 13,5%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (18,8%) e a menor no Norte (10,7%).

O INE nota que "o número de avaliações bancárias consideradas diminuiu pelo quarto mês consecutivo, situando-se em cerca de 25,6 mil, o que representa uma redução de 8,6% face mesmo período do ano anterior e menos 22,7% que em maio último, mês em que se registou o máximo da série".

No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.581 euros/m2, tendo aumentado 14,2% relativamente a outubro de 2021 e descido 0,6% face ao mês anterior.

Os valores mais elevados foram observados no Algarve (1.967 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.878 euros/m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (1.033 euros/m2).

Quanto ao valor mediano da avaliação bancária das moradias, foi de 1.142 euros/m2 em outubro, o que representa um acréscimo de 13,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior e de 0,5% face a setembro.

Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (2.079 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (2.009 euros/m2), tendo o Centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (927 euros/m2 e 937 euros/m2, respetivamente).

Numa análise por regiões NUTS III, verifica-se que, em outubro, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, o Alentejo Litoral e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de avaliação 40,0%, 33,8%, 13,3% e 0,8%, respetivamente, superiores à mediana do país.

Pelo contrário, o Alto Tâmega foi a região que apresentou o valor mais baixo em relação à mediana do país (-47,0%).

O próximo 'Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação', referente a novembro, será publicado pelo INE em 28 de dezembro.