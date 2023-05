Banco de Portugal alerta para entidades que não podem prestar serviços de pagamento

JN/Agências Hoje às 14:41 Facebook

O Banco de Portugal (BdP) alertou para seis entidades que não estão habilitadas a prestar serviços de pagamento em Portugal, nomeadamente de transferência de fundos de e para o exterior.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o BdP afirma que as referidas entidades são a Casa de Câmbio Bucariu Cália SA, e Mamadú Bucariu Djaló, Mamadu Djau, Falilo Balde, Bacar Jau e Mamadu Binane Balde.

O BdP indica que as referidas entidades não estão habilitadas a prestar "qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão" do banco central.

"A atividade de prestação de serviços de pagamento, prevista no artigo 4.º do regime jurídico anexo ao Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro, está reservada em Portugal às entidades para tal habilitadas, conforme o n.º 1 do artigo 11.º do mesmo regime, cuja lista pode ser consultada no site do Banco de Portugal", indica o comunicado.